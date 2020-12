4/13 ©Fotogramma

LE DATE - "Appare probabile che da gennaio avremo i primi vaccini", ha detto Speranza. La campagna dovrebbe completarsi nel quarto trimestre del prossimo anno. "Ad oggi sono state indicate due date da Ema: 20 dicembre per vaccino Pfizer e 12 gennaio per vaccino Moderna. Da queste aziende avremo 8mln di dosi da Pfizer e 1,346mila dosi da Moderna

Il ministro Speranza presenta il piano vaccinale al Senato