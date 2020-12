Covid, 993 morti in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia. DATI

1/32

Sono 993 i decessi legati al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: mai così tanti in un giorno dall’inizio della pandemia. “Oggi abbiamo avuto il peggior numero di morti, 993. Un numero così alto non si vedeva dal 27 marzo, quando abbiamo avuto 969 decessi. 58.038 italiani sono morti e un concittadino ogni 36 è stato contagiato. Numeri che fanno tremare e non dimenticare mai, ora che la curva dei contagi va rallentando”, ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri

