Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

Tra i temi in primo piano sui giornali odierni c'è ancora il conflitto Israele-Iran, con Teheran che "vuole trattare" mentre vengono alimentate voci su "un salvacondotto in Russia per Khamenei". E Netanyahu incalza: "Ucciderlo farebbe finire la guerra". Spazio poi ancora per gli ultimi sviluppi legati al giallo di Villa Pamphilj, al mondiale per club di calcio e alla notizia che ha scosso il basket italiano, ovvero la leucemia dell'azzurro Polonara