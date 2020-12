8/17 ©Getty

Lo stesso Commissario straordinario, riguardo al 'patentino' per gli immunizzati, aggiunge: tutto sarà registrato "nel sistema informativo", ma "davvero non riesco a capire per quali ragioni, se non per alcune tipologie di persone, la gente dopo quasi un anno passato in queste condizioni dovrebbe non avere voglia di farsi il vaccino"