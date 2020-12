1/18 ©Ansa

Il governo blinda il Natale per scongiurare una terza ondata della pandemia di Covid-19. Le nuove misure sono contenute nel decreto legge “cornice” e nel Dpcm - annunciato il 3 dicembre dal premier Giuseppe Conte - in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. Un insieme di regole valide per tutto il periodo, con delle specifiche norme ed eccezione per il periodo delle festività. Dagli spostamenti all’apertura di bar, ristoranti e negozi, ecco cosa si può fare e cosa no

Nuovo Dpcm, ci si può spostare a Natale e Capodanno? Ecco le misure