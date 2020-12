10/12 ©Ansa

IL DOCUMENTO DELLA MINISTRA - Il rientro a scuola sarà definito anche attraverso un protocollo, che prenderà le mosse da un documento proposto dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Sulla base di quel documento sarà costruito il Piano per riaprire a gennaio le scuole. In quell’atto, in particolare, si impegnano le Regioni a elaborare un Piano trasporti per il rientro delle superiori e ad elaborare un piano operativo sotto il profilo sanitario con corsie preferenziali per i tamponi per le scuole e l' attivazione di protocolli