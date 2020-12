Nelle regioni arancioni le scuole sono di nuovo aperte fino alla terza media, mentre rimangono in didattica a distanza ancora quelli delle superiori, ma i casi di chiusura o classi in quarantena continuano. Intanto, come stabilisce il nuovo Dpcm di dicembre, il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula al 75%. Ecco la situazione