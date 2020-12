Azzolina: "Gli studenti lottino con me per una scuola migliore

Così la ministra dell’Istruzione riferendosi alla 12enne di Torino che da settimane si batte per l’apertura degli istituti. ”La scuola viene considerata una Cenerentola – ha proseguito - è invece un mondo bellissimo che va valorizzato, non demonizzato come qualcuno sta cercando di fare anche in questi giorni

Lucia Azzolina interviene al convegno dell’Associazione nazionale presidi e fa un duro intervento a favore dell'apertura della scuole e la valorizzazione degli studenti. "Questa generazione è fortissima – ha detto la ministra - i ragazzi non sono bamboccioni: sono sempre umiliati ma sui giovani va fatto il nostro migliore investimento, sono pieni di energie e di idee, hanno più saggezza a volte degli adulti. Portano proposte non irraggiungibili; riescono a trovare le vie di mezzo, come è avvenuto per la maturità a giugno scorso. Il paese spesso ha sbagliato e spesso continua a farlo con l'atteggiamento verso i giovani. Gli studenti chiedono di stare a scuola, chiedono di studiare, stanno facendo manifestazioni pacifiche davanti alle scuole".