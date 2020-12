Covid, Natale: per il Censis 80% italiani favorevole alle restrizioni

Dal 54esimo rapporto del Censis è emerso che “il 79,8% degli italiani chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle” per Natale e Capodanno. Una percentuale leggermente più bassa di persone indica in ansia e “paura dell’ignoto” il sentimento prevalente durante la pandemia da Covid

Quasi l'80% degli italiani si dichiara a favore della stretta alle regole per le prossime festività, Natale e 31 dicembre. Lo rivela il 54esimo rapporto del Censis sulla situazione del Paese. "In vista del Natale e del Capodanno - si legge – il 79,8% degli italiani chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle. Il 54,6% spenderà di meno per i regali da mettere sotto l'albero, il 59,6% taglierà le spese per il cenone dell'ultimo dell'anno”. Per quanto riguarda il Capodanno, per il 61,6% degli italiani sarà una festa triste e rassegnata. Secondo quanto riporta l’istituto si è anche capovolto il significato di una delle frasi più utilizzate durante la pandemia da Covid: “Andrà tutto bene”. Il 44,8 % degli intervistati è infatti convinto che usciremo peggiori da questa crisi e solo il 20,5% pensa il contrario.