10/12 ©Ansa

Il presidente del Cts Agostino Miozzo in audizione in Commissione cultura alla Camera ha dichiarato: "I dati ci dicono che la scuola non è a rischio zero, questo non esiste, ma è difficile differenziare il contagio, capire se i contagi sono avvenuti dentro o fuori dalla scuola. Il rischio trasporti, soprattutto per i ragazzi delle superiori, è importante. Il suggerimento è potenziare il monitoraggio, gli screening, i tamponi, il potenziamento dei trasporti e differenziare gli ingressi dei ragazzi negli istituti"

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta