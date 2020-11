Scuola, a Milano studenti protestano contro la dad: lezioni al freddo

A partire dalle 9,30 gli studenti del Liceo Classico Parini e di altri istituti superiori della città hanno seguito le lezioni all'aperto per protestare contro il mancato ritorno in aula

Studenti in piazza oggi a Milano. Il Comitato Priorità alla scuola ha organizzato in piazza Mirabello una lezione di didattica a distanza all'aperto. A partire dalle 9,30 gli studenti del Liceo Classico Parini hanno seguito le lezioni al freddo per protestare contro la chiusura delle scuole. Oggi infatti, con il passaggio della Lombardia alla zona arancione, sono tornati in classe solo gli studenti delle medie. Accanto al collettivo del Parini, anche quelli di altri istituti superiori in sostegno alla protesta.