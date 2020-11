Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Accanto al collettivo del Parini, si uniranno collettivi di altri istituti superiori in sostegno alla protesta

Il Comitato Priorità alla scuola organizza per oggi in Piazza Mirabello a Milano dalle ore 9:30 con gli studenti e le studentesse del Liceo Classico Parini, una lezione di didattica a distanza al freddo, essendo chiuse le porte delle loro scuole. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:15 - A Milano oggi lezioni al freddo per protesta contro la Dad

Il Comitato Priorità alla scuola organizza per oggi in Piazza Mirabello a Milano dalle ore 9:30 con gli studenti e le studentesse del Liceo Classico Parini, una lezione di didattica a distanza al freddo, essendo chiuse le porte delle loro scuole. Accanto al collettivo del Parini, si uniranno collettivi di altri istituti superiori in sostegno alla protesta.