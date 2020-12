Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La riapertura, prevista per il 3 dicembre, è stata decisa dall'istituto data la "situazione epidemiologica in via di miglioramento, ma senza peccare in termini di superficialità e inefficacia, a scapito degli utenti e di chi viene a far loro visita"

Il Pio Albergo Trivulzio di Milano riapre alle visite dei parenti nelle varie rsa della struttura, dopo che era stata disposta la chiusura all'accesso dei familiari degli anziani ospiti lo scorso 9 ottobre, in conseguenza della seconda ondata di coronavirus. La riapertura, prevista per il 3 dicembre, è stata decisa dall'istituto data la "situazione epidemiologica in via di miglioramento, ma senza peccare in termini di superficialità e inefficacia, a scapito degli utenti e di chi viene a far loro visita". Tanto che, come era già successo nei mesi estivi e dopo una prima chiusura in concomitanza con la prima ondata Covid, per le visite ci saranno tutta una serie di regole di sicurezza, tra cui il test rapido a cui saranno sottoposti i visitatori prima di accedere negli spazi per gli incontri.