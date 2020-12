Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Al via a Milano i tamponi rapidi da parte dei medici di base. Oggi pomeriggio nella palestra della parrocchia di Rogoredo verranno sottoposti al test i pazienti che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva a Covid-19 e che sono al decimo giorno di quarantena. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Al via a Milano i tamponi rapidi da parte dei medici di base. Oggi pomeriggio nella palestra della parrocchia di Rogoredo verranno sottoposti al test i pazienti che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva a Covid-19 e che sono al decimo giorno di quarantena. Fabrizio Marrali, lo 'storico' medico di famiglia del quartiere alla periferia della città, come lui stesso ha riferito, ha ricevuto da Ats i primi 100 tamponi ,che hanno la caratteristica di poter essere eseguiti senza essere processati in laboratorio, assieme a tute, guanti, visiere e altri dispositivi di protezione individuale. "Poiché non verranno effettuati nel mio studio - ha spiegato - ho contattato la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice che ha offerto la palestra". Lì un medico della zona, a cui Marrali ha già consegnato una parte dei test e dei dpi, nel pomeriggio, attorno alle 17, comincerà con questa categoria di persone che qualche settimana fa si era vista sospendere i tamponi a fronte di un isolamento fiduciario di 14 giorni. In caso di positività, diventa necessario il tampone molecolare. In tutta Milano sono circa 230 i medici di medicina generale che hanno aderito alla proposta di effettuare i test rapidi sebbene non nei loro ambulatori.