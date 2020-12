Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 3.425 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 36.077 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 855 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 7.222

Sono 3.425 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 36.077 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 855 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 7.222. A Milano, invece, 438 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:26 - In provincia di Milano 1.109 casi, 438 in città

Sono 3.425 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 36.077 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 855 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 7.222. In isolamento domiciliare 110.719 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 4.143.566 tamponi. A Milano sono stati riscontrati 1.109 casi di cui 438 in città