Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:11 - In Lombardia 1.929 nuovi casi con 16.987 tamponi effettuati

Con 16.987 tamponi effettuati, sono 1.929 i nuovi casi positivi in Lombardia, con un rapporto stabile al 11.3% . I nuovi decessi sono 208 per un totale di 21.855 morti in regione dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, mentre tornano a crescere negli altri reparti. Per quanto riguarda le province, sono 940 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 345 a Milano città, 332 a Monza e Brianza, 122 a Brescia, 104 a Bergamo.