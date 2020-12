Covid Milano, chiude il Megastore Mondadori di via Marghera

Chiude dopo 20 anni di attività il Megastore Mondadori di via Marghera a Milano. La libreria, a quanto trapela, ha visto progressivamente diminuire il numero dei clienti negli ultimi anni, con una riduzione dei ricavi anche per la crisi dovuta alla pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). La società ha dunque scelto di concentrare tutte le sue energie negli altri stori in città. In particolare in quello di piazza Duomo e della Galleria (Rizzoli). La notizia viene riportata anche da MilanoToday.

La situazione della libreria

Ancora non è chiaro quale sarà il futuro del personale impiegato in via Marghera: Mondadori sta studiando la migliore soluzione per loro. Nel frattempo, le vetrine del megastore sono ancora piene di copertine. Libri, dischi e altri prodotti - sui quali ci saranno certamente sconti superiori alla media - presto saranno rimossi.