Rapporto Iss: i dati migliorano, ma l’incidenza è ancora troppo alta

Dalla bozza del nuovo monitoraggio dell’Iss emerge che nel periodo compreso tra l’11 e il 24 novembre 2020, l’ rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,79-1,08). Si riscontrano valori di rt puntuale inferiore a 1 in 16 regioni/provincie autonome: di queste, 15 hanno un rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa della trasmissibilità. In generale, gli esperti dell’Iss spiegano dai dati della settimana dal 23 al 29 novembre emerge un miglioramento della curva epidemiologica e una minore pressioni sugli ospedali, tuttavia l’incidenza resta ancora troppo elevata.

“Sebbene la pressione sui servizi sanitari sia ancora molto elevata, si osserva complessivamente un miglioramento dell’ epidemia sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, dell’incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni e delle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva. Questo quadro nazionale sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale”, si legge nella bozza del report. “L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale, consentendo una ulteriore significativa diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione segnalati e, di conseguenza, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri”, aggiungono gli esperti. “Gran parte della Regioni/PA sono classificate a rischio moderato di una trasmissione di Sars-CoV-2 non controllata/gestibile, l’elevata incidenza e l’attuale impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela con un continuo monitoraggio e la necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti”, si legge ancora nel rapporto.

Indice Rt sopra 1 in 5 Regioni

Dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss emerge che in cinque Regioni l’indice di trasmissibilità Rt puntuale si colloca sopra il valore 1. Si tratta di Calabria (1.06), Lazio (1.04), Molise (1.38), Veneto (1.13) e Toscana (1.01). Le Regioni classificate a rischio alto da tre o più settimane consecutive sono: Calabria (a titolo precauzionale poiché non valutabile), Puglia e Sardegna. Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. L’Iss invita a prestare “massima attenzione nell’adozione e nel rispetto delle misure”, a evitarne un “rilassamento prematuro” e a mantenere elevata “l’attenzione nei comportamenti”.



Difficoltà nel mantenere elevata la qualità dei dati

“Sebbene in miglioramento, permane una diffusa difficoltà nel mantenere elevata la qualità dei dati riportati al sistema di sorveglianza integrato sia per tempestività (ritardo di notifica dei casi) sia per completezza. Il dato epidemiologo analizzato è relativo alla settimana 23-29 novembre 2020 che al momento è il dato consolidato più recente disponibile. Come conseguenza, ciò può portare ad una possibile sottostima della velocità di trasmissione e dell’incidenza”, sottolineano gli esperti dell’Iss e del ministero della Salute.

Migliora l'attività di tracciamento dei casi

“Si continua ad osservare una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (62.617 contro 77.541 della settimana precedente): questo dato, insieme all’aumento nella percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (24,7% contro 17,1%) suggerisce un miglioramento dell’attività di tracciamento stessa”, si legge nella bozza del rapporto.

18 Regioni oltre la soglia critica

L’Iss e il ministero della Salute rilevano che l’impatto della pandemia sui servizi sanitari assistenziali rimane alto. “18 Regioni/PA, il primo dicembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o Terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva supera ancora la soglia critica di occupazione a livello nazionale. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione: da 3.816 (24/11/2020) a 3.663 (01/12/2020); mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 34.577 (24/11) a 32.811 (01/12/2020)”, aggiungono.