Indice Rt: cos'è, come si calcola e qual è la differenza con l'R0

L’indice di trasmissibilità Rt (letto “erre con ti”) è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid -19 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Come spiega il ministero della Salute, il valore di Rt permette di valutare l’efficacia nel tempo delle contromisure adottate per limitare la diffusione del coronavirus .

Qual è la differenza con R0?

Come spiega anche Paolo Giordano sul Corriere della Sera, a differenza di Rt, R0 (il numero di riproduzione di base) indica la quantità di individui che, in media, vengono contagiati da una persona con una malattia infettiva. È un dato riferito a una popolazione totalmente esposta alla patologia, condizione che si verifica all’inizio di un’epidemia. Il valore di Rt, invece, è legato alla situazione contingente ed è influenzato dai sistemi di contenimento implementati per ridurre il numero dei casi. Per questa ragione nel corso dei mesi l’uso di Rt è diventato più frequente di quello di R0.

Come si calcola il valore di Rt?

Il valore di Rt si calcola come differenziale sulla base del numero dei contagi avvenuti nei giorni precedenti. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità “l’indice di contagiosità non è una pagella, ma un segnale da interpretare insieme agli altri dati".

In una pagina dedicata alle "FAQ sul calcolo del Rt", l'Iss precisa che "R0 e Rt possono essere calcolati su base statistica a partire da una curva di incidenza di casi giornalieri (il numero di nuovi casi, giorno per giorno)" e che per calcolarli "non è necessario conoscere il numero totale di nuove infezioni giornaliere".