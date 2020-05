Coronavirus Svezia: 7,3% abitanti Stoccolma ha anticorpi Covid-19

Il 7,3% degli abitanti di Stoccolma avrebbe sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus Sars-Cov-2 alla fine di aprile. È quanto emerso da uno studio, condotto per determinare la potenziale immunità di gregge nella popolazione svedese, sulla base di 1.118 test realizzati in una settimana. I risultati della ricerca sono stati comunicati dalle autorità sanitarie del Paese che per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19 hanno pubblicato una statistica sull'immunizzazione della popolazione.

Tegnell: “Percentuale leggermente inferiore alle aspettative”

Come riporta la Cnn, il principale epidemiologo del Paese, Anders Tegnell, ha ammesso nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Stoccolma, che la percentuale della popolazione della capitale con anticorpi contro il nuovo coronavirus è "leggermente inferiore" del previsto "ma non di tanto, forse dell’1 o del 2%”. La cifra “si adatta abbastanza bene ai modelli che abbiamo", ha commentato l’esperto, autore della strategia di gestione del contagio “soft”. L'Istituto sanitario svedese ha annunciato che nei prossimi due mesi verranno effettuati circa 1.000 esami alla settimana. I risultati dei test di altre Regioni, come comunicato da un portavoce delle autorità sanitarie del Paese, saranno annunciati in un secondo momento.

L’approccio svedese e gli ultimi numeri

La Svezia ha adottato una strategia diversa rispetto alle altre nazioni dell’Europa, scegliendo di mantenere aperte la maggior parte delle scuole, dei ristoranti e dei bar nel tentativo di rafforzare l'immunità di gregge. Come riporta il Daily Telegraph, considerando soltanto i dati dell'ultima settimana, la Svezia ha superato Gran Bretagna, Italia e Belgio per quanto riguarda il più alto tasso di mortalità pro capite per coronavirus nel mondo.

Ad oggi, secondo i dati aggiornati comunicati dall’Istituto della Sanità svedese, il Paese ha registrato 32.172 contagi da coronavirus e 3.871 decessi. Nella giornata di giovedì 21 maggio sono morte 40 persone con coronavirus. Il dato di oggi è comunque il più basso da metà aprile.