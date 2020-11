X Factor, Elodie e Carl Brave duettano sulle note di "Parli Parli”

Elegantissima come sempre, dopo aver incantato il pubblico e la giuria con un medley di suoi successi nel corso del quarto Live di XF2020 ( LO SPECIALE ) , Elodie continua a regalare emozioni e lo fa insieme al collega Carl Brave, special guest del set, sulle note di " Parli Parli", duetto contenuto in "Coraggio", secondo album d’inediti dell’artista e produttore romano, che ha debuttato ai vertici della classifica e ha conquistato subito pubblico e critica.

Una collaborazione da record

"Parli Parli" unisce due tra gli artisti più amati e poliedrici del panorama musicale italiano, basti ricordare che l’ultimo progetto discografico di Elodie, "THIS IS ELODIE", certificato disco d’oro, è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020. Tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino “Nero Bali”, “Pensare Male”, “Margarita”, “Andromeda” e “Guaranà". E che Carl Brave in appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni. Prima di lasciare il palco di XF2020 Elodie ringrazia tantissimo il suo compagno di viaggio Carl Brave per questa loro collaborazione, saluta il pubblico da casa e passa la palla ad Alessandro Cattelan che annuncia ufficialmente il primo eliminato del quarto Live di X Factor, Blue Phelix.