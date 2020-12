Elodie disegna un maglione di Natale per beneficenza

La cantante ha disegnato il maglione natalizio in vendita da OVS dal 5 dicembre. Parte del ricavato contribuirà a sostenere i progetti di Save the Children per i bambini in difficoltà

Per la quinta edizione del Christmas Jumper Day, OVS ha deciso ancora una volta di collaborare con Save the Children, organizzazione internazionale che si occupa di aiutare i bambini in difficoltà e garantire loro un futuro. Dal 5 dicembre (in anteprima online il 4) OVS metterà in vendita uno speciale maglione natalizio disegnato da Elodie: parte del ricavato contribuirà proprio a sostenere i progetti di Save the Children.

Elodie per OVS approfondimento X Factor, Elodie e Carl Brave duettano sulle note di "Parli Parli” “I bambini sono il futuro di questo mondo complesso, di questa umanità ancora troppo spesso incapace di garantire loro i diritti primari come il cibo e l’istruzione” ha detto Elodie in un video. “Non dovremmo permettere che nel 2020 possano ancora soffrire di queste mancanze. È nostro compito impegnarci affinché abbiano tutti gli strumenti per crescere e diventare, in qualsiasi parte del globo si trovino, uomini e donne di domani, consapevoli, preparati, liberi. La cultura è imprescindibile in questo processo di educazione alla libertà che si fonda sul rispetto verso sé stessi e verso gli altri.” Parte del ricavato della vendita del maglione, disponibile in versione adulto e bambino, contribuirà a sostenere i progetti di Save the Children. Dal 5 dicembre al 6 gennaio, presso le casse degli store OVS, verrà inoltre attivata una raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’organizzazione. In più, per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, il cliente riceverà in omaggio una copia del cd “THIS IS ELODIE x Christmas”, realizzato in esclusiva dalla ex concorrente di Amici.

Elodie - @SavetheChildren