Achille Lauro presenta la sua prima opera metafisica

Achille Lauro: “L’atto d'amore, rinchiuso in una gabbia da circo, diventa puro intrattenimento per il grande pubblico, mostrando la nudità percepita quando si è sottoposti a giudizio, come se la scelta di amare necessitasse approvazione o applausi”

Love is Love vede protagonisti due ragazzi intenti a scambiarsi baci all’interno di una gabbia come simbolo dei pregiudizi sull’amore, sempre sotto osservazione da parte delle persone. Achille Lauro ha scritto nella didascalia del post: “Love is Love. La prima opera metafisica DirectedByAchilleLauro esposta in un museo, racconta cosa significhi essere oggetto di una discriminazione”.

In seguito, l’artista (FOTO) ha aggiunto: “L’atto d'amore, rinchiuso in una gabbia da circo, diventa puro intrattenimento per il grande pubblico, mostrando la nudità percepita quando si è sottoposti a giudizio, come se la scelta di amare necessitasse approvazione o applausi”.

Il progetto di Lauro De Marinis, questo il nome all’anagrafe, ha immediatamente ottenuto grande approvazione tanto da contare al momento più di 55.000 visualizzazioni e oltre 14.000 like su Instagram.