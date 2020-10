1969 - Achille Idol Rebirth debutta in testa alla classifica

L'album fa un balzo di più di novanta posizioni e si piazza direttamente sul podio delle classifiche di vendita Fimi/Gfk

1969 - Achille Idol Rebirth (Elektra Records/Warner Music Italy), l’album di Achille Lauro già certificato Disco d’Oro, uscito il 25 settembre in una speciale riedizione che contiene gli inediti Maleducata soundtrack di Baby 3 e C’est la vie feat Fiorella Mannoia, balza di più di novanta posizioni e si piazza direttamente sul podio delle classifiche di vendita Fimi/Gfk. Intanto, due dei grandi successi di questo album, per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche, sono certificati Disco di Platino: la struggente ballad 16 marzo, che conta oltre 30 milioni di ascolti sulle diverse piattaforme, e Bam Bam Twist, tormentone estivo che rievoca il ballo più sexy e provocante della storia, ancora tra i brani più trasmessi in radio.

Se quello di Achille Lauro è un continuo viaggio nel tempo, il 2020 ne è senza dubbio una tappa fondamentale, quella della consacrazione nell'Olimpo della musica italiana: 412 milioni di streams per i suoi brani, 90 milioni di views totali su YouTube, più di 35.000 copie vendute per gli album. Al debutto di1969 - Achille Idol Rebirth, con il singolo Maleducata contenuto nella colonna sonora di Baby 3 e accompagnato da uno sconvolgente videoclip che riprende le atmosfere di Rocky Horror Picture Show è ancora forte il successo di 1990. Il side project omaggio ai favolosi Nineties uscito solo il 24 luglio scorso per Elektra Records/Warner Music Italy di cui l'artista è Chief Creative, è balzato in cima alle classifiche di vendita: ha debuttato infatti direttamente al primo posto della classifica di vendita Fimi/Gfk nella categoria album e nella categoria vinili.