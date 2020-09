Achille Lauro, esce il video di “Maleducata” e sorprende ancora

Il cantautore stupisce nuovamente nel video del suo nuovo singolo, colonna sonora della serie tv “Baby 3”

Ispirato al “The Rocky Horror Picture Show”, arriva il video di “Maleducata”, nuovo singolo di Achille Lauro e colonna sonora della serie tv “Baby”, giunta alla terza stagione. Riferimento del punk rock italiano, l’artista decide di dare vita ad una clip costruita sull’eccesso e sulla sregolatezza per inneggiare all’amore libero e senza schemi. Tantissimi i riferimenti allo spettacolo teatrale diretto da Richard O’Brien e portato al cinema da Jim Sharman. Achille Lauro interpreta un moderno Frank-N-Furter e come lui indossa reggicalze, corsetto e tacchi alti. La regia del video è di Giulio Rosati che costruisce un mondo freaks senza regole dove Achille Lauro è il cerimoniere.

Il messaggio sui social per annunciare il video di “Maleducata” “Amatevi è siate liberi da tutti gli schemi” è il messaggio dietro il video di “Maleducata”, canzone dalle sonorità anni ‘70 dove Achille Lauro riesce a trovare un mix perfetto di sensualità estrema, libertà e rock & roll grazie alla sua voce calda. Qualche giorno prima dell’uscita della canzone, Achille Lauro aveva utilizzato i social per sottolineare l’imminente arrivo. Alcuni richiami al ritornello e poi una serie di scatti pubblicati proprio durante le riprese del video dove appariva chiaro il riferimento al The Rocky Horror Picture Show. Un look che punta a svestirsi di generi e di etichette e lasciare spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza. Per l’uscita del video Achille Lauro ha scritto: “E’ l’ora del Tè speciale con la mia amica” provocando ulteriormente con uno scatto che ha colpito i fan e fatto il pieno di like e commenti.