Achille Lauro, il testo del nuovo singolo "Maleducata"

Dopo il successo estivo “Bam Bam Twist” e l’album “1990”, omaggio ai brani dance che hanno caratterizzato i Novanta, Achille Lauro pubblica “Maleducata”, nuovo singolo scritto per la colonna sonora di “Baby”, serie tv targata Netflix giunta alla terza stagione. “Maleducata” anticipa “1969 - Achille Idol Rebirth”, riedizione dell’album certificato Disco d’Oro, in uscita il 25 settembre. Il brano punta a sonorità Seventies dal sound internazionale, ricercato e unico, tra chitarre elettriche sexy e distorte e un ritmo di batteria duro. Negli ultimi giorni Achille Lauro aveva utilizzato i social per sottolineare l’arrivo della nuova canzone. Alcuni richiami al ritornello e poi una serie di scatti pubblicati proprio pochi minuti prima della pubblicazione di “Maleducata”. L’ennesima provocazione del cantante che questa volta ammicca al Rocky Horror Picture Show svestendosi di generi e di etichette e lasciando spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza.