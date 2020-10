Annalisa si racconta con il suo album "Nuda"

L'artista a Sky Tg24: "Sono molto soddisfatta per il mio ultimo lavoro, ci ho investito tanto. Con questo disco tolgo via i veli che non fanno uscire la vera quotidianità"

La cantautrice si racconta a Sky Tg24, durante "Timeline", parlando del suo album "Nuda", uscito il 18 settembre: "Sono molto soddisfatta, ci ho investito tanto, ma non solo io, tutta la mia squadra. Doveva uscire mesi fa ed è uscito a settembre. Il fatto che abbia avuto una bella partenza è una grande soddisfazione per me".

Un album in cui l'artista si mette letteralmente a nudo: "Ho cercato di far cadere i filtri e le costruzioni che molto spesso usiamo quando ci mostriamo agli altri. Non mi tolgo i vestiti, ma i veli che ci mettiamo addosso da soli, che non fanno uscire fuori la vera quotidianità".

"tsunami"

Tra le hit del nuovo disco anche "Tsunami", dove la cantante vuole dire a tutti di non porsi limiti: "Il senso è quello di non privarsi mai di nulla". E sul rapporto con i fan: "Il ritorno negli store è stato molto emozionante, era tutto diverso, pur essendo familiare. Mi sono emozionata molto perché ho visto tanto rispetto. Ho un buonissimo rapporto con i fan. E' fondamentale far percepire alle persone che tutti abbiamo le nostre fragilità".

E sui futuri live: "Il 5 maggio 2021 mi vedrete dal vivo con Party sulla Luna, una festa-concerto al Fabrique di Milano".