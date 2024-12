10 concerti da non perdere a Natale 2024. FOTO

1/10 ©IPA/Fotogramma

In questo periodo tantissimi artisti stanno portando la loro musica in giro per il nostro Paese. Il 21 dicembre Gigi D’Alessio terrà uno speciale concerto natalizio all’Unipol Forum di Assago. Lo show farà calare il sipario sulla tournée del cantautore napoletano, pronto a tornare allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo anno

