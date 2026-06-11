Shia LaBeouf compie 40 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO

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Shia LaBeouf compie 40 anni, "Transformers" e non solo: i suoi film più celebri. FOTO

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L'attore statunitense è nato a Los Angeles l'11 giugno 1986. Debutta giovanissimo e, sul piccolo schermo, diventa famoso con il ruolo da protagonista nelle serie Disney "Even Stevens". La svolta arriva nel 2007 quando interpreta Sam Witwicky nella saga campione di incassi "Transformers". Nel corso della carriera dà prova di un talento poliedrico spaziando dai generi fantascientifico e storico fino ai ruoli più introspettivi

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