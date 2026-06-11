Shia LaBeouf compie 40 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO

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INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO - In mezzo ai successi di Transformers, l'attore californiano cambia genere (ed epoca) interpretando nel 2008 il ruolo di Mutt Williams in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. A 19 anni da Indiana Jones e l'ultima crociata, terzo capitolo della saga di George Lucas il film, diretto da Steven Spielberg, ha come protagonista il celebre archeologo interpretato da Harrison Ford. Mutt è un giovane ribelle motociclista che cela un segreto direttamente collegato con il passato di Indy.