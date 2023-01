Shia LaBeouf irriconoscibile sul set di Megalopolis FOTO

Sul profilo Instagram di JustJared appare una foto di Shia LaBeouf irriconoscibile sul set del nuovo film di Francis Ford Coppola Condividi

"Shia LaBeouf indossa un abito lungo e fluido, trucco e tacchi altissimi durante le riprese del prossimo film di Francis Ford Coppola Megalopolis insieme a Chloe Fineman, Isabelle Kusman e Jon Voight, tra gli altri" questo si legge come didascalia del post Instagram di Just Jared che mostra l'attore più chiacchierato di Hollywood nei panni di un personaggio eccentrico di Megalopolis. Francis Ford Coppola, infatti, sta girando in questi giorni il suo nuovo film intorno al quale c'è molto interesse da parte dei media e del pubblico.

Megalopolis: di cosa parla il film leggi anche Shia LaBeouf si unisce a Megalopolis di Francis Ford Coppola La trama ufficiale del film recita quanto segue: Una donna è divisa tra la lealtà a due uomini. Ma non solo due uomini. Ciascun uomo porta con sé un principio filosofico. Uno è suo padre, che l’ha cresciuta, le ha insegnato il latino quando era piccola e crede in una visione molto classica della società, il Marco Aurelio della situazione. L’altro, che è il suo amante, è il nemico di suo padre e ha una visione più progressista, del tipo “Facciamo un balzo nel futuro, leviamoci di torno questa spazzatura che ha contaminato l’umanità per 10 mila anni. Scopriamo quello che siamo realmente, cioè una specie illuminata, amichevole, gioiosa.

Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

Shia LaBeouf in Megalopolis vedi anche Shia LaBeouf è Padre Pio nelle prime foto del film Le riprese di Megalopolis sono in corso ad Atlanta e andranno avanti fino a Marzo 2023. Coppola firma anche la sceneggiatura oltre a dirigere il film, ma ha scelto di produrlo in modo indipendente con un budget intorno ai 120 milioni, nonostante i nomi stellari del cast. Tra questi Shia LaBeouf che è apparso sul web in alcuni scatti rubati sul set nei panni di una dea greca. “Il fato di Roma incombe su un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa epica storia di ambizione politica, genio e interessi in contrasto” ha detto Coppola cercando di spiegare la sua visione del film per cui ha venduto parte del suo impero vinicolo.