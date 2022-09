Shia LaBeouf si unisce a Megalopolis di Francis Ford Coppola

Megalopolis riscatto per Shia LaBeouf?

Per Shia LaBeouf questo film può rappresentare un rilancio dopo le accuse mosse nei suoi confronti da parte dell’ex fidanzata FKA Twigs, nome d’arte della cantante Tahliah Debrett Barnett. Nel 2020, infatti, Shia LaBeouf è stato accusato dalla stessa di violenza sessuale, aggressione e provocazione di stress, intentando una causa nei suoi confronti. Come se non bastasse, FKA Twigs ha anche dichiarato di essere stata quasi soffocata dal suo ex partner in una delle tante discussioni che li ha visti coinvolti. Dopo lo scoppio delle accuse, l’attore si è scusato e in un’intervista al podcast Real Ones di Jon Bernthal, pur non nominando mai il nome dell’ex fidanzata, ha ammesso di “aver ferito non solo quella donna, ma anche molte altre persone vicine a lei”. Infine, l’attore si è detto pronto ad assumersi “tutte le responsabilità del caso”. La carriera di Shia LaBeouf è iniziata nel 2003 con l’apparizione sul grande schermo in Holes – Buchi del deserto. Tra le sue interpretazioni di maggior successo ricordiamo Disturbia del 2007, il ruolo del protagonista Sam Witwicky in tre film della saga Transformers, Nymphomaniac del 2013 e Fury del 2014. Shia LaBeouf vanta anche alcune sporadiche apparizioni in serie tv di successo come E.R – Medici in prima linea, X-Files e Una famiglia allo sbaraglio, tutti ruoli ricoperti tra fine anni ‘90 e inizi anni 2000. Il 10 ottobre 2016 si sposa con la collega Mia Goth. Dopo essersi lasciati nel settembre 2018, tornano insieme nel marzo 2020. Due anni dopo diventano genitori della piccola Isabel.