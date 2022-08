Megalopolis, Aubrey Plaza nel cast del film di Francis Ford Coppola

Budget ridotto e cast straordinario per Megalopolis, film di Francis Ford Coppola ispirato alla caduta dell’Impero romano Condividi

È ancora in definizione il cast del film corale Megalopolis, che potrà contare anche sull'apporto di Aubrey Plaza. Il film, che si preannuncia molto impegnativo per Francis Ford Coppola, sta attirando l'attenzione di molti curiosi, sia per i nomi di grande richiamo che stanno uscendo, sia per la possibile trama del racconto. Francis Ford Coppola non sarà supportato da nessuna major cinematografica ma ha deciso di portare avanti il progetto in modo autonomo e con un budget limitato, inferiore ai 100 milioni di dollari. Una cifra che sembra davvero esigua se paragonata ai grandi film ma che il regista, che in questa pellicola è anche sceneggiatore, è sicuro siano sufficienti per portare a termine il lavoro.

Il cast di Megalopolis con l’ingaggio di Aubrey Plaza approfondimento Taormina Film Fest, Coppola: "Megalopolis, film che non so fare" L’ingresso di Aubrey Plaza, che il grande pubblico ha imparato a conoscere in film come Parks and Recreation o Nonno Scatenato, è solo l’ultimo innesto di un cast che, nonostante il basso budget, promette di essere straordinario. Tra i nomi già confermati da Francis Ford Coppola figurano anche Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight e Laurence Fishburne, nomi nuovi del cinema che hanno comunque già avuto alle spalle importanti esperienze di successo. Questo rimarca la capacità del regista di lavorare ottimamente con attori giovani, di scoprire talenti e di lanciarli definitivamente nel cinema che conta. Megalopolis, nonostante tutto, è infatti un progetto ambizioso nel quale Coppola crede molto e ha scelto le più promettenti star di Hollywood per un corale dalle grandi aspettative.

Quello che si sa finora di Megalopolis GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La trama e la sinossi non sono ancora state rese note, visto che il progetto non è ancora entrato nella sua fase produttiva. Ma da quanto finora è stato rivelato, la storia di Megalopolis è ambientata in un mondo post-moderno e distopico, flagellato dai suoi problemi sociali che non trovano una soluzione valida. Francis Ford Coppola in questo progetto vuole mettere a nudo le ambizioni politiche e gli interessi in conflitto, tanto che il regista ha dichiarato di non puntare a nessun premio con questo film ma di voler realizzare una pellicola da lasciare in eredità alle generazioni future, in modo tale che possano apprezzare la sua viscerale fiducia nell’uomo, con un film che si vuole ispirare alla caduta dell’Impero romano.