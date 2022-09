I migliori film da vedere a settembre in streaming e al cinema. FOTO

12/19 @Marvel Studios

Thor: Love and Thunder: dall’8 settembre su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Torna Thor con il quarto capitolo della saga, che lo vedrà protagonista al fianco di Jane Foster. La ricerca di Thor verso una dimensione di pace interiore è interrotta dall'arrivo del killer galattico Gorr the God Butcher, votato a distruggere tutti gli dei. Thor unirà così le sue forze con Valchiria, Korg e la ex-fidanzata Jane Foster che gli dimostrerà la sua unicità

