Judas and the Black Messiah, il trailer

Il trailer annuncia quella che sarà la linea narrativa della pellicola, contrapponendo i due protagonisti. Da una parte Hampton guida i cori della propria gente, incitando i presenti alla resistenza. Dall’altra c’è O’Neal, che non può fare altro che osservarlo nervosamente, consapevole di ciò che dovrà fare. Quest’ultimo dovrà prendere una sofferta decisione. Potrebbe ritrovarsi in carcere per molto tempo, dopo il suo arresto, con l’FBI che gli offre una via d’uscita. Otterrà la sua libertà a patto d’infiltrarsi nel movimento Black Panther, aiutando gli agenti federali ad abbattere Hampton.

Judas and the Black Messiah, il cast

A dirigere il film è Shaka King, noto per film come “Newlyweeds” e “Mulignans”. Per il protagonista, Fred Hampton, è stato invece scelto Daniel Kaluuya. Attore britannico classe 1989, che ha fatto il proprio esordio attoriale in televisione nel 2006, recitando in “Shoot the Messenger”, film per il piccolo schermo. È in seguito apparso nella serie “Skins”, così come in “Doctor Who”. Ha poi recitato in 12 episodi di “Psychoville” ed è apparso in un episodio di “Black Mirror”.

Quest’ultima apparizione è avvenuta nel 2011, anno che lo ha consacrato. Ha recitato in “Johnny English – La rinascita”, per poi trovare spazio in “Sicario” di Denis Villeneuve. Il grande successo è giunto infine nel 2017 con “Scappa – Get Out”, film per il quale è stato candidato agli Oscar e ai BAFTA. Ha in seguito recitato in “Black Panther” e “Widows”.

Il ruolo di William O’Neal è stato invece affidato a Lakeith Stanfield. Attore americano classe 1991, che ha fatto il suo esordio al cinema nel 2013 con “Short Term 12”. Ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico nel 2014, prendendo parte ad “Anarchia – La notte del giudizio” e “Selma – La strada per la libertà”.

Svariati i film di successo cui ha preso parte, da “Straight Outta Compton” a “Snowden”, fino a prendere parte a “Scappa – Get Out” di Jordan Peele, proprio al fianco di Daniel Kaluuya. Ha inoltre recitato in “Diamanti grezzi” e “Cena con delitto – Knives Out”.

Fanno parte del cast anche Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Algee Smith, Lil Rel Howery, Jermaine Fowler, Martin Sheen, Robert Longstreet, Darrell Britt-Gibson, Dominique Thorne, Caleb Eberhardt e Amari Cheatom.