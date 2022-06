Il trailer di Hocus Pocus 2: tornano le sorelle Sanderson

Sul proprio canale Youtube, la Walt Disney ha pubblicato il teaser trailer del lungometraggio in uscita il prossimo 30 settembre su Disney+ (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel video, della durata di poco meno di un minuto e venti secondi, vengono mostrate le tre amiche Becca, Cassie e Izzy intente a effettuare un rituale una volta venute a conoscenza del fatto che il potere delle streghe inizia a manifestarsi all’età di 16 anni. Una volta accesa la Candela della Fiamma Nera , le tre ragazze risvegliano erroneamente le malefiche sorelle Sanderson e dovranno fare di tutto per evitare che le streghe possano distruggere la cittadina di Salem .

Il resto del cast

In Hocus Pocus 2 rivedremo anche Doug Jones, che torna a vestire i panni di William “Billy” Butcherson, ex fidanzato dalle sembianze di uno zombie di Winifred. Oltre alle già citate Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, ci saranno Sam Richardson, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Hannah Waddingham, Froyan Gutierez, Belissa Escobedo e Tony Hale. Non ci sarà, invece, Kenny Ortega, regista della pellicola uscita nel 1993 dal momento che il sequel, in programma il prossimo 30 settembre, è stato affidato ad Anne Fletcher. La sceneggiatura è stata affidata a Jen D’Angelo.

Hocus Pocus è stato un film decisamente sottovalutato quando è stato distribuito nel 1993, ma che è poi diventato un cult del genere quando è stato riproposto in streaming su diverse piattaforme ad Halloween. Non è certo la prima volta che un film, inizialmente snobbato, viene poi rivalutato in seguito diventando un’icona nel suo genere. Pensando all’Italia, infatti, un esempio in tal senso, sebbene di genere differente, è Febbre da cavallo di Steno del 1976. Criticato aspramente alle prime visione, quando il film è stato riproposto negli anni sulle tv private, ha inaspettatamente raccolto un grande successo, che lo colloca tutt’oggi tra i cult del suo genere, tanto da girare un sequel nel 2002 intitolato Febbre da cavallo – La mandrakata.