Hocus Pocus 2, annunciata l'uscita del film con Sarah Jessica Parker

Il ritorno delle sorelle Sanderson è stato annunciato via social dalle tre protagoniste. Appuntamento al prossimo anno

Sarà un autunno speciale quello del 2022 con “Hocus Pocus 2”, l'attesissimo ritorno sullo schermo delle streghe più amate di sempre. Sarah Jessica Parker , Bette Midler e Kathy Najimy sono pronte a cavalcare le scope per tornare a spaventare i bambini nella stagione più oscura dell'anno.

L'annuncio è arrivato via social media, su Twitter e su Instagram attraverso l'account ufficiale di Disney+ che ha rilanciato le parole delle tre protagoniste della pellicola. Le riprese di “Hocus Pocus 2” inizieranno il prossimo autunno e il film sarà pronto per l'autunno successivo. I fan sperano in un'uscita il 31 ottobre ma non ci sono ancora conferme sulla data dell’approdo sulla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW .

“Hocus Pocus 2”: il cast e le anticipazioni sulla trama

Di nuovo un incantesimo accidentale riporterà in vita le tre sorelle Sanderson, questa volta evocate da tre giovani donne, e saranno guai per la città di Salem. Del nuovo film - di cui le tre attrici protagoniste hanno postato il logo via Instagram - sappiamo che c'è stato un cambio alla regia con Anne Fletcher che ha sostituito Adam Shankman impegnato sul set di “Come d'incanto 2”.

I due che sono stati collaboratori si sono praticamente scambiati i progetti. Anne Fletcher, attrice e coreografa di successo, vanta numerose regie per il cinema tra cui “Step Up” (2006), “27 volte in bianco” (2008) e “Ricatto d'amore” (2009). Shankman resterà in qualità di produttore esecutivo.