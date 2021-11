Hocus Pocus 2, il primo teaser trailer e il cast del sequel del film

La musica è quella del 1993, il logo è nuovo di zecca ma le emozioni - c'è da scommettere - sono le stesse di oltre trent'anni fa. In occasione della notte delle streghe, Walt Disney Pictures ha condiviso trenta secondi di immagini misteriose per annunciare le novità che riguardano “Hocus Pocus 2”, l' attesissimo sequel della commedia fantastica diretta da Kenny Ortega che ha accompagnato i sogni e gli incubi di più di una generazione.

Il ritorno dell'iconico trio di Salem

approfondimento

La notte di Halloween ha riacceso l'attenzione per il progetto, già annunciato, del sequel di “Hocus Pocus” e i fan della pellicola di culto, già allertati del debutto del film per l'autunno del 2022, erano in attesa da diversi giorni di aggiornamenti sul titolo in lavorazione. Le notizie diffuse da Walt Disney Pictures, attraverso l'account Twitter ufficiale, riguardano il cast, uno dei temi più dibattuti. Gli appassionati delle sorelle Sanderson saranno felici di sapere che l'iconico trio tornerà sullo schermo con le tre componenti principali: Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy, indosseranno ancora una volta i corsetti e le vesti d'epoca per solcare i cieli di Salem a cavalcioni delle loro scope.

La conferma si legge nella didascalia che accompagna un teaser di trenta secondi, il primo ufficiale del nuovo film Disney. Le immagini del video non fanno che accendere il mistero che accompagna l'atteso seguito. Una candela dalla inquietante fiamma scura emerge dal buio e dal fumo denso. Gli spettatori che conoscono la storia del film diretto da Kenny Ortega nel 1993 avranno certamente riconosciuto la famosa “candela dalla fiamma nera”, il cero magico che ha il potere di riportare sulla Terra le tre temibili streghe Sanderson.



Disney conferma undici nomi del cast

Le sorprese di Halloween non finiscono con il teaser: insieme al tweet col video, un ulteriore tweet specifica i nomi dei componenti del cast che animeranno la nuova avventura di Salem. Come ci si aspettava, la nuova storia sarà ambientata in epoca contemporanea e le tre streghe, tornate sulla Terra per effetto ancora una volta di uno spiacevole incidente, dovranno vedersela con una nuova generazione di adulti e ragazzini interpretati da volti che gli spettatori più giovani senz'altro conosceranno. Confermati nel cast gli attori Whitney Peak, apparsa ne “Le terrificanti avventure di Sabrina”, Lilia Buckingham, che ha partecipato a “Modern Family”, Hannah Waddingham, che ha preso parte a “Ted Lasso” e Tony Hale, visto in “Chuck, Arrested Development” e “Veep”. Con loro, confermati anche Belissa Escobedo, Doug Jones, Sam Richardson, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.