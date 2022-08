Goodnight Mommy, Naomi Watts è una madre terrificante nel trailer

La sceneggiatura adottata è quella di Kyle Warren, tra i suoi precedenti crediti ricordiamo Arma letale e anche I misteri di Laura. La scelta di rimettere in scena questa storia ha tanto potenziale, dato che la pellicola originale fu candidata come miglior film in lingua straniera all'88° Academy Awards e presentata alla 71° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ottenendo una percentuale di gradimento molto positiva, superiore all’80% sulle piattaforme Metacritic e Rotten Tomatoes. Non vinse riconoscimenti, ma si rivelò un cult internazionale. Una scommessa che non vediamo l’ora di assaporare e diciamolo, i presupposti affinché funzioni ci sono tutti.

La madre , interpretata dall’attrice Naomi Watts , sarà sottoposta a un delicato intervento di chirurgia ricostruttiva, ma dopo le dimissioni, una volta tornata a casa, la giovane donna non sarà più la stessa. Tutta la vicenda è seguita attraverso gli occhi dei due figli della donna , nonché gemelli interpretati da Cameron Crovetti e Nicholas Crovetti, che poco a poco, a seguito di comportamenti insoliti e irregolari, cominceranno a partorire un sospetto a dir poco agghiacciante: e se quella sotto le bende non fosse la loro vera madre?

La componente horror sotto diversi punti di vista

Ad oggi è possibile farci un’idea solo grazie al trailer e possiamo dire che se il film rispetterà quanto visto, ne uscirà qualcosa di molto forte, sia dal punto di vista visivo, giochi di chiaro scuro, ombre, ma anche dal lato psicologico. Le musiche lente, i silenzi e ancora l’impossibilità di vedere realmente cosa si cela sotto le bende, rende la situazione ancor più tesa, horror appunto. Non dimentichiamo inoltre che la vicenda ci viene presentata attraverso gli occhi di due bambini, dunque non è solo la paura a filtrare la realtà ma anche una consapevolezza e un modo di agire diversi da quelli di un adulto. Il loro punto a favore? La complicità, sì perché conoscendo il repertorio dei cult horror abbiamo già imparato che la solitudine non aiuta per nulla il ragionamento, anzi tendenzialmente amplifica il problema portando il personaggio a deviare.

La performance di Naomi Watts, da brivido

“I miei film preferiti sono quelli che invitano il pubblico a condividere il viaggio del protagonista, la terribile consapevolezza che coloro che ci sono vicini potrebbero non essere ciò che sembrano crea un incubo coinvolgente.” Sono queste le parole di Sobel, ecco perché dall’amata star britannica Naomi Watts ci aspettiamo una performance da lasciare senza fiato, letteralmente. La situazione vacillerà infatti a seguito di incomprensioni e giochi mentali messi in atto per sconvolgere bambini e spettatore, avendo come conseguenza un finale straziante, dal quale non si farà ritorno. Questo è è un ingrediente fondamentale per ogni buon film horror.