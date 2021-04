Goodnight Mommy, Naomi Watts protagonista del remake

Giunto al cinema nel 2014, il film originale austriaco ha raggiunto gli Oscar, nominato nella categoria Miglior film straniero Condividi:

Nuovo Progetto per Naomi Watts, coinvolta pienamente nel remake in lingua inglese di “Goodnight Mommy”. L’attrice sarà la protagonista della pellicola e, al tempo stesso, impegnata come produttrice esecutiva.

Il prodotto originale è un thriller psicologico austriaco, di cui Playtime ha acquistato i diritti di sfruttamento. La distribuzione del remake sarà invece affidata agli Amazon Studios. Una pellicola che ha visto la luce nel 2014, ottenendo un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico. In corsa per gli Oscar in quell'anno, rientrando nella categoria "Miglior film straniero". La versione originale era diretta da Veronika Franz e Severin Fiala. Il remake, invece, vedrà Matt Sobel dietro la macchina da presa, con Kyle Warren alla sceneggiatura. Si è deciso di coinvolgere anche i registi del titolo austriaco, così da garantire una certa continuità tra i due film. Il loro ruolo sarà quello di produttori esecutivi.

Goodnight Mommy, la trama Un thriller alquanto intenso, al punto da avere delle sfumature horror. Al centro della trama vi sono due fratelli gemelli di 9 anni. Attendono con ansia il ritorno della madre nella loro casa di campagna. La donna si presenta a loro con il volto totalmente ricoperto da bende. Ha subito un intervento di chirurgia plastica e il suo aspetto genera una serie di eventi a dir poco preoccupanti.