La pellicola L'immensità sarà presentata in concorso al Festival di Venezia, in partenza mercoledì 31 agosto

Penélope Cruz è la protagonista del film L'immensità diretto da Emanuele Crialese e presentato in concorso in anteprima mondiale alla settantanovesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ( SCOPRI LO SPECIALE ).

Al via mercoledì 31 agosto l’atteso appuntamento con la kermesse cinematografica che ogni anno ospita alcune delle più grandi star di Hollywood. Tra le attrici attese anche Penélope Cruz, premiata nel 2021 con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per Madres paralelas di Pedro Almodóvar.

Parallelamente, Warner Bros. Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale del film, questo l’incipit: “Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi.”.