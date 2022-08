Sky Tg24 e CinecittàNews insieme per la 79esima Mostra di Venezia

Cinema

È l’anno del ritorno alla normalità anche per il Festival del cinema di Venezia. Per questa 79esima edizione, il Lido tornerà a riempirsi di star e grandi nomi della settima arte. Gli occhi sono puntati su un programma che si annuncia validissimo ma anche sul tappeto rosso, finalmente di nuovo animato dalla presenza “vicina” del pubblico. La kermesse si terrà dal 31 agosto al 10 settembre e promette già di presentare pellicole di valore e con aspirazioni da Oscar

Presidente della giuria sarà Julienne Moore. L’interprete è stata la prima attrice americana a venire premiata con i massimi riconoscimenti per l’interpretazione ai festival di Berlino (The Hours, 2002), Cannes (Maps to the Stars, 2014) e Venezia (Lontano dal paradiso, 2002