Mostra del cinema di Venezia, gli ospiti più attesi. FOTO

Harry Styles sta riuscendo in un’impresa riuscita a pochi: avere successo parallelamente nella musica e nel cinema. L’ex One Direction, già apparso in film di grido come Dunkirk, arriva a Venezia come interprete del thriller psicologico Dont’ worry, darling. Non è escluso che con lui ci saranno altri membri del cast come Florence Pugh e Chris Pine