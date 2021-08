Hugh Jackman, foto social con la madre che lo abbandonò da piccolo

Hugh Jackman, l'abbandono della madre

"Mamma" ha scritto Jackman nella didascalia. In passato la star di The Greatest Showman ha parlato della sua infanzia traumatica, segnata dalla partenza di Grace per il Regno Unito: la donna lasciò la famiglia a Sydney, informandoli in seguito tramite telegramma. “Ricordo la mattina in cui è partita, sono strane le cose che ti rimangono dentro. Ricordo che aveva una sorta di asciugamano intorno alla testa e diceva addio, deve essere stato il modo in cui se ne è andata” ha raccontato l'attore a 60 Minutes, in un'intervista del 2012. “Andai a scuola e quando tornai non c'era nessuno in casa. Il giorno dopo arrivò un telegramma dall'Inghilterra. La mamma era lì. E poi è andata così. Non credo che abbia pensato per un secondo che sarebbe stato per sempre. Immagino che lei pensasse 'Ho solo bisogno di andarmene e tornerò'. Papà pregava ogni sera che la mamma tornasse”. Il padre di Hugh, Chris, la madre Grace, e quattro fratelli Ralph, Zoe, Sonia e Ian, emigrarono tutti in Australia nel 1967 come parte del programma migratorio Ten Pound Poms. Dopo la partenza di Grace, i genitori di Hugh divorziarono. Le due sorelle di Hugh raggiunsero Grace mentre l'attore rimase a Sydney con suo padre e due fratelli. Nel corso degli anni, la star di X-Men è riuscita lentamente a ricostruire una relazione con sua madre.