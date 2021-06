Hugh Jackman condivide foto a caso dal suo telefono

Il post ha ottenuto oltre 300.000 like e numerosi commenti divertiti da parte del pubblico

Hugh Jackman ( FOTO ) ha scritto: “Perché ci sono sempre foto random sul mio telefono? È come giocare ad acchiappa la talpa”.

Hugh Michael Jackman , questo il nome all’anagrafe, ha deciso di mostrare al pubblico le foto presenti nel rullino raccontando uno spaccato della sua vita tra viaggi in aereo, prove di danza, raggi di sole e Ryan Reynolds .

L’attore australiano , classe 1968 , ha divertito il pubblico condividendo una serie di scatti contenuti all’interno del suo telefono; al momento il post conta più di 300.000 like.

Hugh Jackman, il post per l’anniversario di matrimonio

Alcune settimane fa Hugh Jackman ha festeggiato venticinque anni di matrimonio con una bellissima dichiarazione d’amore per Deborra-Lee Furness: “Deb, essere sposato con te è naturale come respirare. Dal primo momento in cui siamo incontrati ho capito che il nostro destino sarebbe stato stare insieme. Nel corso dei nostri venticinque anni il nostro amore è soltanto cresciuto ancora di più”.

L’attore ha poi aggiunto: “Il divertimento, la gioia e le avventure più esilaranti, la sempre maggior conoscenza. Sarò per sempre grato di condividere il nostro amore, la nostra vita e la nostra famiglia insieme. Abbiamo soltanto appena iniziato. Deb, ti amo con tutto il mio cuore”.