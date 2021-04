The Son, il film avrà come protagonisti Hugh Jackman e Laura Dern

Hugh Jackman (FOTO) e Laura Dern sono i protagonisti del nuovo lavoro di Florian Zeller, regista e scrittore francese che grazie alla pellicola The Father con Anthony Hopkins e Olivia Colman si presenta ai nastri di partenza della novantatreesima edizione degli Academy Awards con ben sei candidature, tra le quali quelle come Miglior film, Miglior attore protagonista e Miglior attrice non protagonista. La notizia è stata rilanciata da Deadline.