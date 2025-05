P. Diddy, la problematica selezione della giuria per il processo

Diciannove potenziali giurati hanno superato il primo giorno di selezione della giuria presso la Corte Federale di Manhattan, a New York, nel processo per associazione a delinquere con intimidazioni e minacce, traffico sessuale e induzione alla prostituzione a carico di Sean Combs, che dovrà stabilire se il rapper e produttore musicale abbia sfruttato il suo potere e la sua ricchezza per abusare sessualmente per decenni di presunte vittime. In particolare, i procuratori sostengono che Puff Daddy abbia “minacciato e costretto donne” a partecipare a prolungate orge a base di droga, i “freak off”, insieme a prostituti maschi. Se condannato, il rapper rischia l’ergastolo. Intanto si è dichiarato non colpevole dei cinque capi di imputazione, e i suoi difensori hanno sostenuto non solo che tutti i suoi rapporti sessuali fossero consensuali, ma anche che lui conducesse uno stile di vita di “scambismo”, invitando semplicemente persone nella sua camera da letto. La selezione della giuria è iniziata il 5 maggio, lo stesso giorno del Met Gala, dove un tempo Combs era una presenza fissa. I potenziali giurati hanno risposto alle domande del giudice Arun Subramanian, che deve verificare la loro conoscenza sul caso, il loro livello di imparzialità e il loro grado di sopportazione di un processo della durata di circa due mesi, dove saranno presentate prove sessualmente esplicite. I candidati hanno quindi riferito delle modalità con le quali si informano, dei loro gusti musicali, del loro lavoro e del loro percorso di studi. Due hanno detto di essere stati dei fan del rapper negli anni Novanta. Quasi tutti hanno ammesso di aver seguito le notizie su New York Times, Npr e Cnn e di conoscere tutta la storia, mentre una donna ha dichiarato di preferire di leggere Harry Potter piuttosto che informarsi sui media. Un uomo ha aggiunto che la moglie non sopporta Combs, perché “considera il suo comportamento disturbante”. Trovare giurati imparziali a New York, dove P. Diddy è nato ed è molto conosciuto, sarà quindi un compito difficile.