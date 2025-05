Puff Daddy, oggi si apre il processo per abusi e violenze sessuali

Introduzione

Oggi, lunedì 5 maggio, ha inizio a New York il processo contro Sean Combs, il rapper e produttore musicale noto come Puff Daddy che dallo scorso settembre si trova in carcere a Brooklyn con le accuse di traffico sessuale e racket. Il primo atto in tribunale è la selezione della giuria, che è stata programmata nel primo lunedì del mese, lo stesso giorno in cui ogni anno si celebra il Met Gala, la festa di beneficenza per celebrità dove P. Diddy era un tempo ospite fisso sul red carpet. La selezione della giuria dovrebbe concludersi tra circa una settimana, con le dichiarazioni di apertura provvisoriamente previste per il 12 maggio.