The Lowdown, trama e cast della serie tv con Ethan Hawke

Al centro della narrazione della serie The Lowdown si trova Lee Raybon, interpretato da Ethan Hawke, un giornalista indipendente che sceglie di definirsi un “Truthstorian”, figura che non risponde ad alcuna ideologia se non a quella della verità, da lui considerata un imperativo professionale e morale. Nel contesto complesso di Tulsa, Lee intraprende un’indagine sulle attività della famiglia Washberg, una delle più influenti della regione. La sua attenzione si concentra in particolare su Dale Washberg, interpretato da Tim Blake Nelson, noto al pubblico anche per Watchmen.

La pubblicazione di un articolo dedicato al clan apre una frattura drammatica quando Dale muore in circostanze sospette subito dopo la diffusione dell’inchiesta. Questo evento, che mette Lee davanti alla possibilità di aver toccato un nodo cruciale di potere, innesca una spirale di scoperte sempre più oscure. Seguendo una serie di tracce e indizi lasciati da Dale, il protagonista si addentra in un territorio dove la verità non è solo difficile da raggiungere, ma anche pericolosa da inseguire. La figura ambigua della vedova Betty Jo, interpretata da Jeanne Tripplehorn, già apprezzata in Terminal List, e quella del cognato Donald Washberg, candidato governatore interpretato da Kyle MacLachlan, volto noto anche in Fallout, si inseriscono in un intreccio che rivela tensioni sotterranee, rivalità familiari e motivazioni elusive.

Parallelamente, la vita personale di Lee è segnata dal rapporto complicato con la figlia adolescente Francis, interpretata da Ryan Kiera Armstrong, già vista in Star Wars: Skeleton Crew. La sua presenza contribuisce ad ampliare la dimensione emotiva della storia, mettendo in luce quanto la ricerca della verità comporti inevitabili conseguenze anche nelle relazioni più intime. A completare il quadro narrativo intervengono Kaniehtiio Horn, già parte di Reservation Dogs, e Keith David, recentemente coinvolto in Duster, che arricchiscono la trama con ulteriori prospettive e tensioni.

