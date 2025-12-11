The Lowdown, trama e cast della serie tv con Ethan Hawke

Introduzione
Nell’orizzonte delle produzioni televisive statunitensi del 2025, The Lowdown, ideata da Sterlin Harjo, si colloca come un drama ambizioso che intreccia indagine giornalistica, dinamiche familiari e tensioni politiche, affidando a Ethan Hawke un ruolo centrale di forte intensità narrativa.
Prodotta da Crazy Eagle Media, Dive, FX Productions e Under the Influence Productions, la serie - che è articolata finora in una sola stagione - porta sul piccolo schermo un racconto ambientato a Tulsa, nell’Oklahoma, territorio già al centro dell’immaginario dell’autore Sterlin Harjo grazie all’esperienza maturata con Reservation Dogs. Con una durata di 50 minuti a episodio, The Lowdown propone uno sguardo inquieto e rigoroso sulle fratture etiche che si aprono quando la ricerca della verità si scontra con poteri consolidati.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna conoscere riguardo la nuova serie televisiva The Lowdown, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer ufficiale nel video in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
Al centro della narrazione della serie The Lowdown si trova Lee Raybon, interpretato da Ethan Hawke, un giornalista indipendente che sceglie di definirsi un “Truthstorian”, figura che non risponde ad alcuna ideologia se non a quella della verità, da lui considerata un imperativo professionale e morale. Nel contesto complesso di Tulsa, Lee intraprende un’indagine sulle attività della famiglia Washberg, una delle più influenti della regione. La sua attenzione si concentra in particolare su Dale Washberg, interpretato da Tim Blake Nelson, noto al pubblico anche per Watchmen.
La pubblicazione di un articolo dedicato al clan apre una frattura drammatica quando Dale muore in circostanze sospette subito dopo la diffusione dell’inchiesta. Questo evento, che mette Lee davanti alla possibilità di aver toccato un nodo cruciale di potere, innesca una spirale di scoperte sempre più oscure. Seguendo una serie di tracce e indizi lasciati da Dale, il protagonista si addentra in un territorio dove la verità non è solo difficile da raggiungere, ma anche pericolosa da inseguire. La figura ambigua della vedova Betty Jo, interpretata da Jeanne Tripplehorn, già apprezzata in Terminal List, e quella del cognato Donald Washberg, candidato governatore interpretato da Kyle MacLachlan, volto noto anche in Fallout, si inseriscono in un intreccio che rivela tensioni sotterranee, rivalità familiari e motivazioni elusive.
Parallelamente, la vita personale di Lee è segnata dal rapporto complicato con la figlia adolescente Francis, interpretata da Ryan Kiera Armstrong, già vista in Star Wars: Skeleton Crew. La sua presenza contribuisce ad ampliare la dimensione emotiva della storia, mettendo in luce quanto la ricerca della verità comporti inevitabili conseguenze anche nelle relazioni più intime. A completare il quadro narrativo intervengono Kaniehtiio Horn, già parte di Reservation Dogs, e Keith David, recentemente coinvolto in Duster, che arricchiscono la trama con ulteriori prospettive e tensioni.
Produzione
The Lowdown nasce da un progetto ideato da Sterlin Harjo e sviluppato attraverso la collaborazione di Crazy Eagle Media, Dive, FX Productions e Under the Influence Productions.
La serie è una produzione statunitense ambientata e girata in Oklahoma, scelta che rispecchia non solo l’ambientazione narrativa ma anche un interesse più profondo verso la storia e le dinamiche sociali del territorio. Il coinvolgimento di Ethan Hawke non si limita al ruolo protagonista: l’attore figura infatti anche tra i produttori esecutivi, confermando un impegno creativo che attraversa più livelli della lavorazione.
L’impronta autoriale di Sterlin Harjo
Pur risultando distinta nei toni e nella struttura narrativa, The Lowdown porta con sé l’impronta autoriale di Sterlin Harjo, che già con Reservation Dogs aveva mostrato un forte legame con il contesto culturale dell’Oklahoma.
La serie si ispira, in forma non letterale, alla figura di Lee Roy Chapman, storico, giornalista e attivista statunitense scomparso nel 2015, il cui lavoro ha avuto un impatto significativo sulla comprensione contemporanea della storia razziale di Tulsa. Alla storia viene così conferito un sottotesto che intreccia memoria, indagine e identità collettiva.
Cast e personaggi
Il cast di The Lowdown è guidato da Ethan Hawke vede la presenza di interpreti che contribuiscono a definire un mosaico di personaggi complessi e spesso in conflitto. Lee Raybon, con la sua volontà incrollabile di riportare i fatti alla luce, si confronta con un mondo che tenta costantemente di ostacolarlo.
La figura di Marty, interpretato da Keith David, si inserisce in questa rete di relazioni offrendo ulteriori sfumature alle dinamiche che ruotano attorno al protagonista. La progressione narrativa si alimenta così di conflitti personali, tensioni politiche e dinamiche familiari che si intrecciano senza soluzione di continuità.
Curiosità
La serie ha vissuto un’evoluzione anche dal punto di vista del titolo: inizialmente presentata come The Sensitive Kind, è stata successivamente rinominata The Lowdown in vista della messa in onda televisiva.
Il progetto ha debuttato al Toronto International Film Festival 2025, dove ha inaugurato la sezione Primetime, segnando un momento significativo per la sua presentazione al pubblico internazionale.
Distribuzione
La Stagione 1 di The Lowdown sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 26 dicembre 2025, portando così al pubblico la prima parte di un lavoro ancora in produzione ma già in grado di delineare una precisa identità narrativa e stilistica.