Gioia mia, trama e cast del film d'esordio di Margherita Spampinato

Il SNCCI ha accompagnato la propria designazione al film Gioia mia di “Film della Critica” con una motivazione che sottolinea la qualità dell’esordio registico firmato da Margherita Spampinato. Nel testo del Sindacato si legge: “Felice esordio alla regia di Margherita Spampinato che dirige, scrive e monta una storia ad altezza di bambino che, in una molle estate siciliana, parcheggiato dalla anziana zia supera la sua linea d’ombra grazie a un rapporto alla pari. Ecco la scoperta di un altro mondo possibile, dove la religione convive con la superstizione e gli elementi magici e misteriosi richiamano sia un passato atavico e affascinante che un cinema d’altri tempi, quello della nostra infanzia”.

Queste parole evidenziano l’approccio autoriale con cui Spampinato ha costruito un racconto capace di far emergere, attraverso uno sguardo infantile, una Sicilia sospesa tra memoria e presente, tra radici antiche e aperture inattese.

Credits: ufficio stampa di Fandango