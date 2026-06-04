La struttura della serie Atto d’infedeltà privilegia un impianto drammatico incentrato su tensione emotiva e conflitti relazionali. L’elemento del doppio, espresso attraverso l’uso di un’identità fittizia, diventa il principale dispositivo narrativo, alimentando una riflessione costante sulla percezione dell’altro e sulla fragilità della fiducia nelle relazioni intime. Il contesto lavorativo editoriale e mediatico fornisce inoltre una cornice che amplifica il tema della rappresentazione e della manipolazione dell’immagine pubblica.